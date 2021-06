Vídeo | Un actor denuncia insults homòfobs a Barcelona

Nova denúncia d'homofòbia a Barcelona., a ell i al seu company de pis.Els fets es van produir quan l'intèrpret sortia de casa en direcció al teatre, on forma part del repartiment de l'obra Alguns dies d'ahir, a la sala La Villarroel. Segons Cuéllar,, i després que els demanés que es retractessin, han continuat amb la seva actitud discriminatòria."Els trèiem dos caps d'alçada a cadascun.o si haurien passat a una agressió física", ha lamentat en el vídeo l'actor, nascut a Barcelona el 1993 i que ha aparegut en sèries com ara Kubala, Moreno i Manchón (TV3) i Mercado Central (TVE).Fa dues setmanes, entre els quals una brutal agressió per part de quatre joves a dues parelles d'homes . L'Ajuntament de la capital catalana va advertir que no hi hauria impunitat per als autors.

