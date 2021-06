Podem demana avançar a les 22h el tram barat de la nova factura de la llum

Este Gobierno tiene que estar en permanente estado de escucha a la ciudadanía y ser empático con las familias a las que les cuesta pagar la luz.



Pensamos que sería buena idea adelantar la hora valle a las 22h de lunes a viernes como propone FACUA y se lo solicitaremos a la CNMC. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 9, 2021

La ministra de Drets Socials,, ha anunciat que Unides Podem demanarà a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que estudiï, en lloc que comenci a mitjanit com ara.Tot seguit, el ministre de Consum,, ha traslladat que des d'Unides Podem estan "preocupats pels preus dels subministraments bàsics per a les famílies treballadores" i que continuen "empenyent per totes les mesures que rebaixin la factura de la llum".. La més cara va de les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22; la de preu mitjà, de les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit; mentre que l'hora vall, la més barata, comença a mitjanit i dura fins a les 8 h. Els dissabtes i diumenges també es considera hora vall.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor