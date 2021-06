Sanitat deixa en mans de la Generalitat fins a quina hora poden obrir les discoteques

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat fa marxa enrere en el semàfor d'obligat compliment sobre la reobertura de l'oci nocturn . El consell interterritorial de Salut ha deixat aquest dimecres, després que autonomies com ara Madrid o Andalusia rebutgessin aplicar les mesures proposades per Sanitat.Ara Sanitat i les autonomies han acordat per unanimitat -sense la participació del País Basc- la, una hora límit que es podrà ampliar segons l'evolució de l'epidèmia de la Covid-19. Cada autonomia podrà decidir si amplia l'horari, segons la seva situació epidemiològica."El fet que siguin només recomanacions no implica que s'obrirà tot, sinó que seran les comunitats autònomes, en funció de la seva situació, les que decideixin les restriccions concretes", ha explicat la ministra, Carolina Darias.El Ministeri també ha decidit suprimir del Butlletí Oficial de l'Estat les restriccions a l'hostaleria que va aprovar la setmana passada. Es fixava un límit de sis persones per taula, un aforament màxim del 50% i tancament a tot estirar a la una de la matinada. Ara les autonomies tindransegons com evolucionin les dades sanitàries.

