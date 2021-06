El Salvador, primer país del món en adoptar el bitcoin com a moneda legal

es converteix en elcom a moneda legal a tot el país per a tota mena de transacció. Es podrà utilitzar a la vegada que el dòlar, l'actual divisa del país. L'Assemblea Legislativa del país ha aprovat la llei que permetrà l'ús de la criptomoneda. La votació ha estat aplaudida pel president -i controvertit-,un dels grans defensors de l'aplicació del bitcoin com a divisa per a atraure inversions i empresaris a El Salvador.La llei aprovada per l'organisme recull que, amb poder alliberador i il·limitat en qualsevol transacció i a qualsevol títol que les persones naturals o jurídiques públiques o privades vulguin realitzar". Això vol dir que el bitcoin es podrà utilitzar per a tota mena de transacció, ja sigui per pagar impostos, demanar una hipoteca o abonar un deute.La llei aprovada aquest dimecres estableix que la taxa de canvi entre el dòlar i el bitcoin serà establerta pel mateix mercat. Tot i això, per a fets comptables se seguirà usant el dòlar com a referència, tal com ha recollit el diari salvadorenc La Premsa Gràfica.

