ERC registra una moció al Parlament per impulsar una llei trans

El grup parlamentari d'ha registrat una moció per impulsar unacatalana. La formació vol votar que els diputats delno discriminin ni estigmatitzin col·lectius, en una referència a les preguntes que el PSC va registrar a l'exconsellera de Justícia,, i que la republicana va respondre amb un missatge molt clar:Així, ERC demana promoure una futura norma sobre eli ela les persones transgènere. Els republicans volen que la llei es basi en les recomanacions internacionals, com les del. A més, proposa que elcomenci els treballs de l'avantprojecte en el termini de dotze mesos i defensa que és una via per donar compliment a la llei d'igualtat de tracte i no discriminació que es va aprovar l'anterior legislatura.Així ho recull la moció subsegüent a la interpel·lació entre la consellera de Feminismes i Igualtat,, i la diputada d'ERC,, la primera des que es va posar en marxa l'executiu del president de la Generalitat,. Al text, que anirà a ple la setmana vinent, ERC també planteja adaptar l'ordenament jurídic que garanteixi els drets de recuperació i atenció a fills de, sense condicionar-ho al consentiment dels dos progenitors.La formació d'Oriol Junqueras també vol sotmetre a votació el deure dels parlamentaris a tenir "una actitud respectuosa, escrupolosa, i exemplar" en els debats parlamentaris d'acord amb principis d'igualtat i no discriminació, tant per raó de gènere com orientació sexual, creença, ètnia o llengua, o qualsevol altre tipus de discriminació, "incloent la no-estigmatització i assenyalament delsi molt especialment de les persones trans"."Defensem un feminisme transinclusiu per frenar també la violència institucional que algunes veus, cada cop més minoritàries, s'entossudeixen a alimentar; volem combatre aquelles formes d'odi en aquesta cambra que busquen vulnerabilitzar determinats col·lectius", ha afirmat Díaz.A nivell espanyol, el Congrés dels diputatsamb l'oposició de la dreta espanyola i l'Precisament l'abstenció del partit del president espanyol, Pedro Sánchez, va obrir una crisi dins l'executiu, ja que Podemos, a través del ministeri d'Igualtat liderat per Irene Montero, havia estat el principal impulsor de la norma.

