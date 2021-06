Una barreja de dos medicaments podria curar la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Bones notícies sobre la lluita contra la Covid-19 i els efectes de la malaltia. Una investigació de laassegura que la combinació de dos medicaments pot ser molt efectiva a l'hora de curar la malaltia de les persones infectades.-un antiinflamatori i antineoplàstic compost per espècies concrets d'Stephania, una planta- i el-un antiretroviral utilitzat en el combat contra el virus del VIH- poden ser molt efectius contra la Covid-19, segons l'estudi de la TUS. Encara que els experiments duts a terme a l'estudi són preliminars, aquesta descoberta conjunta entre els investigadors japonesos, del Regne Unit i els Estats Units pot ser una primera pedra per a un tractament segur i efectiu per curar pacients greus del coronavirus.l’entrada del virus a les cèl·lules evitant que el SARs-CoV2 s'uneixi a una proteïna de la membrana cel·lular, que utilitza com a porta d’entrada. Per la seva banda,a l’interior de la cèl·lula, inhibint una proteïna de la qual el virus depèn per a la seva replicació. Els mateixos creadors de l'estudi es mostren moderadament satisfets, assegurant que encara queden més proves per a dur a terme i així certificar la funcionalitat completa del tractament.Tot i això, la investigació iniciada pel doctor-un dels viròlegs de més prestigi del Japó a nivell acadèmic- i liderada pel doctor-és el director de la Divisió de Desenvolupament de Medicaments, Centre de Recerca per al Desenvolupament de Medicaments i Vacunes de la TUS- considera que aquesta troballa obre les portes a seguir testant diversos fàrmacs, sigui combinats o no, que ajudin a combatre el coronavirus en pacients de gravetat.La Tokyo University of Science és una institució acadèmica d'alt prestigi al món. És l'única universitat privada del Japó que ha obtingut uni l'única universitat privada d'Àsia que ha obtingut diversos premis Nobel en l'àmbit de les ciències naturals.

