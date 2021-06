Les platges de Barcelona obriran per Sant Joan

Sense alcohol ni aparells musicals

. La nit del 23 al 24 de juny estaran obertes les platges, segons han explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i el regidor d'Emergència Ecològica, Eloi Badia, després de reunir-se amb consistoris dels altres municipis.i Badia ha afegit que tots els ajuntaments metropolitans coincideixen que permetre l'accés a tot el litoral permetrà "obrir el màxim d'espai possible" per evitar aglomeracions, tal com recomana Protecció Civil.A més de Barcelona,"El nostre missatge és celebrar una revetlla en les millors condicions i amb una ocupació racional de l'espai públic", ha defensat Batlle.A la capital catalana, on el regidor ha argumentat que cal recuperar "certa normalitat" en l'ús de l'espai públic, hi haurà controls d'accés perquè l'ocupació de les platges es faci "de manera ordenada", segons ha apuntat el responsable de Seguretat de l'Ajuntament.A Barcelona un dispositiu de la Guàrdia Urbana desplegat des de primera hora de la tarda prohibirà entrar a les platges amb alcohol, tendes de campanya o aparells musicals. També hi haurà control d'accés per l'aforament, com ja es fa de dia. A més, es restringirà molt l'accés de vehicles, si bé el dispositiu encara s'ha "d'afinar", segons el responsable municipal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor