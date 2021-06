El missatge desesperat d'un estudiant a set minuts de la selectivitat

Suerte en la selectividad de Julio, Sergio pic.twitter.com/GH2EuSa04s — ceciarmy (@ceciarmy) June 7, 2021

Un estudiant s'ha fet viral a Twitter per la seva confusió a només set minuts que comencés un examen de selectivitat. Un amic seu ha difós una captura de pantalla de WhatsApp en què es veu una trucada perduda del jove, Sergi Vallejo, i el missatge de desesperació: "On sou? Sisplau, on coi és l'examen? Queden set minuts i no hi ha ningú en classe".Minuts més tard, sense rebre'n resposta, l'estudiant despistat insisteix: "Bro, però on ets?", pregunta a la qual l'amic que difon la conversa el fa saber que no es troba al lloc correcte per poder examinar-se."No és a classe, és a la facultat de la Complutense, ho han dit mil cops. No puc agafar-t'ho, comença l'examen, em sap greu, tio", li explica des de l'aula en què es feia la prova d'accés a la universitat. La conversa ha estat compartida per un compte d'humor amb el text: "Sort a la selectivitat de juliol, Sergio".

