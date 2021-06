Primer trasplantament de cor d'un donant amb aturada cardíaca a Catalunya

L'operació suposa un avenç en l'aplicació d'aquesta tècnica, donat que, però mai abans de cor. "Ha estat una intervenció i una donació complexa", destaca el director dels programes de Trasplantaments de l'hospital, el doctor Nicolás Manito.A diferència dels casos de donacions, amb la donació amb cor aturat es treballa amb pacients amb mort per una aturada cardiorespiratòria. Per revertir el dany que pot provocar l'absència d'oxigen en els òrgans,amb una màquina de bombeig de sang oxigenada que arriba als mateixos òrgans que posteriorment seran trasplantats.L'operació suposa un èxit per a l'hospital, i obre la porta a un nou repte mèdic, segons expliquen des de la direcció del centre. "La fita seria coordinar cirurgians toràcics i cardíacs per fer una donació en asistòlia controlada i obtenir cor i pulmons del mateix donant", explica el doctor Manito, que assegura que això seria possible amb el treball conjunt de l'Hospital de Bellvitge i el de la Vall d'Hebron.