Jordi Cuixart, el primer que recorre la sentència de l'1-O a Estrasburg​

El president d', ha portat la sentència de l'1-O al(TEDH). L’equip jurídic de Cuixart l’ha entrat a registre personalment, 24 hores després de conèixer la sentència i els vots particulars del Tribunal Constitucional. Dos dels magistrats consideren desproporcionada la condemna a Cuixart i sostenen que se li va vulnerar el dret de reunió. L'entitat, que ha filtrat la informació a TV3, donarà més detalls en públic en un acte la setmana que ve.El recurs s'ha registrat en català, acompanyat de la documentació essencial per a la seva admissió: una seixantena d’informes que ocupen un total de 2.009 pàgines. La defensa al·lega que s'han vulnerat els drets de reunió i de llibertat d'expressió. Entre els documents que s’adjunten hi ha tots els pronunciaments d’organismes internacionals que, al llarg dels més de tres anys i mig de presó del president d’Òmnium, han denunciat la seva situació i n'han demanat l'alliberament, així com també les resolucions dictades per altres tribunals europeus.L'entitat no ha donat més detalls i s'ha remès a l'acte de dimarts. La informació, però, sí que s'ha donat a la televisió catalana amb declaracions de l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, que confia que el TEDH condemnarà Espanya per vulneració de drets fonamentals. "Volem que Estrasburg reconegui i repari el dolor no només dels presos sinó també dels exiliats i dels més de 3.000 represaliats", ha dit Salellas.Aquest dijous es presentarà el segon recurs a Estrasburg, el de Jordi Turull i ho farà l'expresident Carles Puigdemont, acompanyat dels advocats de Turull Jordi Pina i Francesc Homs. En aquest cas al·legaran que s'han vulnerat drets relacionats amb un judici just.

