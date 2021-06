Troben a la Biblioteca de Catalunya la primera traducció al castellà de l'obra de Dickens

Laque s'havia documentat fins ara datava del 1847. En aquest cas, es tractava d'una traducció al castellà feta a partir d'una traducció francesa. És precisament aquest fet, que no es tracta d'una traducció directa, el que la diferencia de la troballa que ha fet a lael professor, de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona.Stone va localitzar un text traduït al castellà dins d'un exemplar d', un llibre publicat el 1844 a Cadis.Les principals novetats que s'hi han trobat són, a banda de la primera traducció en llengua castellana de la ficció A, les úniques traduccions conegudes al castellà de Strickland i Elder i la primera traducció al mateix idioma d'un conte de Galt.El més probable és que l'autor de la traducció sigui, que va traduir moltes obres de Shakespeare el segle XIX. Era un conegut diplomàtic, naturalista i arqueòleg.L'arribada per mar de llibres procedents d'editorials britàniques a ciutats de la costa espanyola com Cadis és, segons el professor de la UB, una de les raons per a aquesta primerenca traducció directa. Els llibres en anglès arribats a Madrid a la mateixa època eren, en la seva majoria,i reenviades posteriorment a l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor