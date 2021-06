L'entrevista a Salvador Illa enfonsa l'audiència de TV3

Així ho indiquen els paràmetres de la quota de pantalla de la nit d'ahir, en la que el cap de l'oposició al Parlament i líder del PSC va conversar ambsobre l'actualitat política del país, els pròxims moviments de la seva formació amb eli què en pensa del nou executiu que lidera Pere Aragonès.La conversa va sumarsegons les dades de Kantar Media, encara que des de la Corporacióasseguren que l'entrevista va sumar un 7,9% de quota de pantalla. És una de les xifres més baixes en una entrevista a TV3 a un dels màxims dirigents polítics del país, però no la pitjor. La dada més negativa la va enregistrar, amb un 4,5%. Illa va revelar ahir per primer cop que es mostra a favor d'indultar els presos polítics, encara que aquest indult , afirma, serà parcial. "Necessitem fer passos per obrir un diàleg", va assegurar. El socialista també va demanar una reforma dels mitjans de comunicació públics catalans, TV3 i Catalunya Ràdio, que considera "imprescindibles", però que no aglutinen "la majoria dels ciutadans" del país.

