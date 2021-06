Eclipsi anular de Sol: es pot veure des de Catalunya?

Aquest dijous és un d'aquells dies grans per als amants de l'astronomia: hi ha un. És a dir, quan la, però no tapa completament el disc solar i acaba deixant un. Ara bé, a Catalunya serà parcial i pràcticament imperceptible.Des del nostre país. On es podrà veure l'eclipsi amb més intensitat és al nord-est del Canadà, al nord de Groenlàndia i el nord-est de Rússia. A Catalunya, començarà a les 11.19h i acabarà a les 12.33h, ambSegons les previsions, el 12 d'agost del 2026 i el 2 d'agost de l'any següent, 2027.Mai directament, encara que sigui parcial. Tampoc serveixen les ulleres de sol ni les radiografies. Es pot fer amb ulleres de soldador o, indirectament, projectar la imatge del sol sobre un full a través d'un telescopi.

