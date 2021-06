Catalunya Ràdio repeteix la fórmula de l'estiu passat

Albert Segura i Adam Martín repetiran aquest estiu al capdavant dels dos principals magazins de Catalunya Ràdio. D'aquesta manera, l'emissora pública busca de nou "la fórmula d’èxit de l’estiu passat", tal com indica el seu director, Saül Gordillo, en un tuit.Així, Albert Segura substituirà Laura Rosel a El Matí de Catalunya Ràdio des del 19 de juliol fins al 30 d'agost, data en la qual es recupera la normalitat a la graella. Segura, subdirector del programa durant la resta de l'any, es proposa trobar l'equilibri entre "quatre elements fonamentals: informació, divulgació, entreteniment i sentit de l'humor".Per la seva banda, Adam Martín s'ocuparà de l'Estiu de Gràcia un altre cop, de 16 a 19 hores. Durant la temporada, Martín és el subdirector de l'Estat de Gràcia. "La bona ràdio no hi entén de mesos ni de temporades", afirma abans d'encarar l'estiu.

