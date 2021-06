Queda amb els propietaris per comprar-los-hi el cotxe i llavors els el roba

Altres petits delictes

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dissabte, 5 de juny, un menor, i veí de Badalona, perque trobava en unai quan se citava amb els propietaris o bé els agredia o aprofitava que accedien a provar el turisme i fugia del lloc.La policia catalana l'ha acusat deA la primera ciutat en va robar dos (23 d'abril i 25 de maig) i un a les capitals catalana (27 de maig) i vallesana (30 de maig).La policia es va posar sobre la seva pista del menor després que el titular d'un vehicle robat a Badalona va trobar-loi va avisar els Mossos. En el seu relat, tal com ha precisat el cos, el propietari va explicar que havia quedat amb un possible comprador i quan es van trobar el va empènyer fins fer-lo caure i va fugir del lloc al volant del seu cotxe.La matrícula era d'un altre turisme que constava com a robat i la investigació dels Mossos va portar cap al menor, que sempre feia servir el mateixo bé, usava l'agressió o demanava provar el turisme i un cop accedia a l'interior, tancava les portes i marxava.Un cop detingut van comprovar que també estava relacionat amb delictes per conduir sense haver obtingut mai lai li constava un antecedent pel mateix fet. Un cop escoltat en declaració a dependències policials va ser posat en llibertat per ordre de Fiscalia de Menors a l'espera de ser citat.

