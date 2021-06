Les UCI segueixen buidant-se a Catalunya: menys de 200 ingressats

CONTAGIS 691.216 (+1.229) INGRESSATS 586 (-24) UCI 197 -(15) DEFUNCIONS 22.213 (+5) Rt 0,90 (-0,04) REBROT EPG 87 (-6) VACUNACIÓ DOSI 1 3.122.314 (+70-102) DOSI 2 1.735.405 (+55.004) Actualització: 09/06/2021

Les UCI segueixen buidant-se a Catalunya. El nombre de pacients crítics per Covid-19 baixa de 200 aquest dimecres i se situa en 197 persones que encara ocupen els llits de les UCI als hospitals catalans. Pel que fa als ingressats en planta, n'hi ha quatre menys, 582 en total segons l'última actualització del Departament de Salut.La velocitat de propagació també descendeix aquest dimecres, mantenint una línia a la baixa després de superar l'1 fa una setmana. L'Rt cau quatre centèsimes, a 0,90 i el risc de rebrot disminueix quatre punts, fins a 89. S'han declarat 578 nous casos confirmats, amb un total en tota la pandèmia de 632.779. També s'ha informat de 5 noves defuncions, per un global de 22.213.La incidència acumulada a 14 dies puja lleugerament però segueix per sota de 100, passant de 99,17 a 99,44. El 3,32% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

