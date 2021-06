Reclamen a Jordà un front comú davant d'Endesa pels talls de llum

han reclamat aquest dimecres al matí a la Generalitat que "no els doni l'esquena" i que convoqui una taula de treball amb entitats i col·lectius per fer front comú davant d'Endesa, companyia responsable de la xarxa de distribució. Els afectats insisteixen que els talls es deuen a deficiències de la xarxa i han visibilitzat la seva demanda en una roda de premsa davant la conselleria d'Acció Climàtica.Amb l'inici de la nova legislatura, les competències en la matèria recauen sobre el departament dirigit peri les entitats demanen a la consellera un "canvi d'actitud" respecte de la postura de la conselleria d'Empresa en la passada legislatura. "Volem que se'ns tingui en compte", ha dit la portaveu de l'APE, Maria Campuzano.A la roda de premsa d'aquest dimecres hi ha participat Carles Sagués en representació de la plataformaSom Badalona. "A l'hivern els talls de llum van ser constants i això passa a causa d'una xarxa obsoleta", ha dit. També ha intervingut Antonio Martínez, membre de l'Associació de Veïns de. "A l'hivern vam tenir 50 talls de llum, això és una bestialitat", ha dit. "Ens angoixa bastant arribar a la tardor o a l'hivern sense que Endesa hagi canviat el transformador del barri", ha apuntat.Els talls de llum que a l'hivern van afectar diversos barris de Barcelona van generar un front comú veïnal idesprés de les protestes. El problema no és exclusiu de la capital i barris com la Font de la Pólvora a Girona o el Culubret de Figueres també el pateixen. "Els barris han d'estar informats dels canvis que hi hagi i participar en la presa de decisions", ha demanat Campuzano.Des de la Xarxa per la Sobirania Energètica, Mònica Guiteras ha defensat la necessitat de "confrontar l'opacitat" d'Endesa. "Hi ha una manca de control i democràcia sobre les xarxes de distribució", ha dit. Guiteras ha criticat que la conselleria es reuneixin amb ajuntaments per separat i ha reclamat abordar el conflicte des del debat sobre laEntitats i associacions han instat la Generalitat ha utilitzar les seves competències i a fer un front comú davant d'Endesa. Guiteras ha posat els convenis firmats pels deutes en pobresa energètica com a exemple a seguir. "Si el Govern no tira endavant la taula de treball,. No podem permetre un hivern com l'anterior", ha conclòs Campuzano.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor