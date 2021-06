Condemnen el «pequeño Nicolás» a 1 any i 9 mesos de presó per falsificar un DNI perquè li fessin la selectivitat

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el Pequeño Nicolás, a 1 any i 9 mesos de presó com a autor d'un delicte de falsedat d'un document oficial per falsificar un DNI i així un amic li fes l'examen de Selectivitat del curs 2012.La Secció Setena de l'Audiència de Madrid també ha condemnat a l'amic, identificat com Manuel AS, a 1 any de presó com a cooperador necessari en el mateix delicte. També ha estat sentenciada la funcionària policial acusada de falsificar el DNI, Olivia PRHa rebut una pena de 9 mesos de multa amb una quota de deu euros diaris com a autora d'un delicte de falsedat en document oficial comès per funcionari públic per imprudència greu. La sentència, que compta amb un vot particular, encara no és ferma, ja que es pot recórrer en apel·lació davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

