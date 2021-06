Tres universitats catalanes, entre les 250 millors del món per primer cop

en el prestigiós rànquing de QS Quacquarelli Symonds. És la primera vegada des de la seva creació que tres universitats del país se situenL'estudi inclou 1.300 universitats i es crea a partir de 130.000 acadèmics i 75.000 professionals que hi treballen.La millor universitat catalana és la(UB), que també confirma el seu domini a l'Estat amb la 168a posició al rànquing global. Té una valoració de 47,6 punts sobre 100 possibles. La(UAB) és la segona catalana a la llista, al lloc número 209 del total i una valoració de 42,6 punts. La(UPF) completa el podi català amb 38,7 punts que la situen com la número 248 de tot el món.La Universitat(UPC) s'acosta a la part alta de la taula (posició 319). Més enllà del lloc 600 hi ha la Universitati, més enllà del 700, la Universitattanca la representació catalana.Segons QS Quacquarelli Symonds, companyia britànica especialitzada en educació internacional, la millor universitat del món és l', amb 100 punts. La universitat d'és la segona més ben valorada (99,5) mentre la dei la deempaten en la tercera posició amb 98,7 punts.

