La justícia europea desestima una demanda del Consell per la República i l'ANC contra Espanya

El(TGUE) ha desestimat la demanda sobre la iniciativa ciutadana europea impulsada per l'i el. La iniciativa volia que lainvestigués si es donen les condicions per a l'aplicació de l'article 7 dela l'Estat, per les "vulneracions dels drets polítics i civils del poble català".Laha rebutjat en primera instància la demanda, que es va presentar el 2019 denunciant que la Comissió Europea havia rebutjat la iniciativa amb arguments que no s'ajustaven a la legalitat de la Unió Europea. Ara, l'ANC i el Consell poden o bé incloure les modificacions necessàries a la iniciativa i intentar que la Comissió la registri, o bé presentarcontra la decisió del TGUE al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.La iniciativa ciutadana europea "Dret de la Unió, drets de les minories i democratització de les institucions espanyoles" es va presentar el maig de 2019 amb l'objectiu de demanar a la Comissió Europea, a través de la recollida d'un milió de signatures, que activi els mecanismes de vigilància de riscos sistèmics per a l'estat de dret en el cas d'Espanya davant de "les greus violacions de drets fonamentals".La Comissió ho va rebutjar argumentant que no es complien els requisits per admetre-la, perquè no es demanava que la Comissió proposés un acte legislatiu. L'ANC i el Consell consideren que això no s'ajusta a la legalitat de la UE i que és una "excusa procedimental". La realitat, segons les dues entitats, és la manca de voluntat de fer la funció de vigilància del respecte per l'estat de dret per part de les autoritats espanyoles. Van presentar recurs al TGUE i ha estat desestimat.

