La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha valorat en una entrevista a la SER la carta de Junqueras on avala els indults i qüestiona la via unilateral. "És important i així ho hem valorat", ha afirmat Montero. La portaveu de l'executiu sosté que "és l'expressió que hem de sortir d'algunes conductes que no porten a cap lloc" i que "es tracta de no ensopegar dos cops amb la mateixa pedra".La portaveu ha afegit que s'ha de fer una lectura "reposada i profunda" del text del president d'ERC i que és un "pas endavant". Montero ha subratllat que no és la primera vegada que Junqueras es pronuncia en contra la via unilateral "que sap que no portaria a res més que una situació de frustració". Tot i això, sobre el referèndum pactat que planteja Junqueras, Montero respon que ell sap que el govern espanyol no l'autoritzarà ja que suposaria passar "el límit".Sobre la taula de diàleg, Montero ha dit que "encara és prematur parlar dels hipotètics integrants" que la formaran. En aquest sentit, creu que "hem de reprendre una cosa que mai s'hauria d'haver deixat de fer: reunir-nos, comentar, proposar... en definitiva, buscar fórmules que ens permetin trobar un punt de trobada". Amb tot, la portaveu de l'executiu defensa que ara "és un moment adequat" perquè "estem sortint de la pandèmia i els indicadors mostren una recuperació econòmica incipient".En relació a la concentració de diumenge a la plaça de Colón, Montero ha remarcat que el PP no s'assabenta que no pot unir el seu destí amb el de la ultra dreta, en referència a Vox. Pel que fa a Cs, lamenta que no hagin après dels resultats de les eleccions i que s'hagi perdut l'espai del centre dreta. La portaveu creu que la concentració tindrà "poca" repercussió a l'opinió pública però lamenta que el que s'ha après no hagi servit per a res. "Les forces de la dreta volen repetir una fotografia que no condueix més que a la melancolia i a més confrontació", ha conclòs.

