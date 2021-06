El Govern rebaixarà un 40% els preus dels màsters

El Govern aprovarà en les properes setmanes una rebaixa del 40% dels preus dels màsters. Així ho ha anunciat la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, a Catalunya Ràdio, després que s'hagi aprovat pel Consell Interuniversitari (CIC). Geis ha destacat que això suposarà una primera fase en l'equiparació dels preus de màsters i graus.La mesura tindrà un impacte de 9,3 milions d'euros que assumirà la Generalitat i no les universitats. D'altra banda, ha criticat la decisió del TSJC sobre la llengua dels enunciats de la selectivitat i ha considerat que "no és gaire normal" que "en menys de cinc dies ja tingui una notificació del TSJC". També ha dit que es treballa per la màxima presencialitat possible el proper curs.Geis ha afirmat que aquesta rebaixa en els preus del màster tindrà "un impacte molt gran" en les matrícules, facilitant l'accés dels universitaris. Tot i això, admet que encara es pot avançar més. La rebaixa permetrà equiparar els màsters als graus de coeficient C. En matèria econòmica, Geis reitera el compromís de treballar per incrementar el pressupost d'Universitats i recorda que està marcat a l'acord de Govern.També assegura tenir els "deures" de treballar en altres temes com la demanda dels estudiants perquè les pràctiques siguin remunerades o la millora de les condicions dels professors i investigadors. Geis ha mostrat també els seus recels cap a la nova llei d'universitats que prepara el govern espanyol. Aquests recels sorgeixen per si queden afectades tant les competències de Catalunya com l'autonomia universitària.D'altra banda, ha fet un balanç de normalitat en l'arrencada de les PAU, tot i la polèmica per la decisió del TSJC d'obligar a entregar els enunciats en català, castellà i aranès. La consellera ha assegurat no tenir dades concretes sobre quantes persones van demanar els exàmens en castellà –altres anys se situen al voltant del 5%- i ha explicat que el balanç es farà quan acabi el procés.En tot cas, la consellera ha reiterat les crítiques cap a la decisió del TSJC, recordant que els estudiant ja tenien aquest dret garantit. Ha afegit que les instruccions eren les mateixes que altres anys, quan no s'havien presentat cap recurs, i ha vist "un punt de mala fe" amb el moment en que es van notificar les mesures, tenint en compte que les instruccions es coneixien des del 13 d'abril.Geis ha afirmat que l'objectiu ha estat que els estudiants poguessin fer la selectivitat amb la "màxima normalitat" però mantenint el model. Ha afegit que això no implica desobeir "absolutament res" i ha recordat que el català és, per norma, la llengua de les universitats catalanes. La consellera s'ha dirigit als jutges per preguntar-los si és possible fer els exàmens d'accés a la judicatura en català a Catalunya. "Em sembla que no", ha respost.Per últim, ha explicat que es va reunir amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i que s'està treballant perquè els universitaris puguin començar el curs amb la màxima presencialitat. Ha afegit que encara no es pot concretar res però que la voluntat és la "màxima presencialitat".

