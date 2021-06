La Catalunya Central combat el despoblament rural donant feina a persones migrades

"Costa trobar gent i amb ell l'hem clavat"

"No et contracten si no tens papers"

Víctor Ramos fa cinc anys que va arribar a Catalunya des d'. En situació irregular, només trobava feines temporals i en negre. Però això va canviar completament quan va entrar a formar part del programa Queda't a la Catalunya Central, una iniciativa que buscafent de nexe entre empreses del territori que busquen mà d'obra i persones migrants que no tenen feina.Fa un any que en Víctor s'encarrega dels animals i de l'hort d'una granja de. "Quan emigres ho fas perquè busques una oportunitat i aquí me l'han donat", explica. Ara, a més, estudia un curs de formatgeria i està a punt d'ampliar la família.Conscients de l'i de les dificultats que tenen algunes empreses del territori per trobar mà d'obra, l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central va engegar l'any 2019 el programa Queda't a la Catalunya Central amb l'objectiu de promoure l'arrelament al territori de persones migrades.El projecte atorga ajuts econòmics a les empreses per a la. Entre els requisits per a les empreses hi ha el fet que, com a mínim, ofereixin una contractació de mitja jornada durant tres mesos.Als candidats se'ls demana que es trobin en situació regular o regularitzable i que, prèviament, hagin estat seleccionades pels tècnics dels serveis de migracions.Des del 2019, any que va arrencar el projecte, s'han fet 18 contractacions en 14 empreses de diferents sectors de la Catalunya Central. Des de l'ADR, la seva vicepresidenta, Montse Juvanteny, subratlla la bona rebuda que està tenint., explica.L'Ibrahim, de 27 anys, és del Senegal. Quan va arribar a Catalunya va anar a viure a Prats de Lluçanès, on hi tenia família. La seva situació era complicada fins que va conèixer el programa. Llavors, va poder regularitzar la seva situació i, des de fa 15 mesos,, amb seu a Sant Martí d'Albars.El responsable d'operacions de l'empresa, David Pizà, explica que necessitaven algú per a les tasques de manteniment "i al món rural no sempre és fàcil". Gràcies avan trobar l'Ibrahim. Quinze mesos després, reconeix que "l'han clavat". "Ha crescut dins de l'empresa i té molta capacitat per desenvolupar-se. És una de les persones clau en la secció de manteniment", assegura. També l'Ibrahim reconeix que ha trobat un ofici que el fascina. "He après moltes coses i aquesta feina m'agrada molt", reconeix.El Víctor Ramos també ha trobat feina gràcies al programa. Fa cinc anys que és a Catalunya, però, com l'Ibrahim, estar en situació irregular l'impedia trobar feina. Va viure a Barcelona i Vic, abans d'arribar a, on ara resideix. "Les oportunitats que tenia eren de dies, les empreses no s'atreveixen a contractar-te si no tens papers", lamenta.Queda't a la Catalunya Central li va permetre trobar una feina i regularitzar la seva situació. A, a Santa Eulàlia de Puig-Oriol, buscaven algú per fer-se càrrec dels animals de la granja. "No sabíem si podríem mantenir algú durant 8 hores, i el programa ens va permetre assegurar-li una mitja jornada i que pogués cobrar com a sencera", explica l'Ana María Mesquias, administrativa de l'empresa.Mesos després, Ramos agraeix tenir feina i que, a més a més, sigui en un sector que li encanta. Viu a Prats de Lluçanès amb la seva dona i la seva filla, espera un segon fill i continua formant-se amb un curs de formatger.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor