Illa revela que vol indultar els presos, però veta l'amnistia: «No té cabuda»

El cap de l'oposició al Parlament i líder del PSC,ha revelat per primer cop que es mostra a favor d'indultar els presos polítics, encara que aquest indult, afirma, serà parcial. "Necessitem fer passos per obrir un diàleg", ha assegurat. El socialista ha estat entrevistat aquesta nit a TV3 pel director de la televisió pública catalana, El PSC va posar en marxar ahir l'anomenat Govern Alternatiu de Catalunya , l'eina d'oposició impulsada per Illa per fer de contrapès a l'executiu de. Inspirat per la fórmula que va fer servir, aquest "govern a l'ombra" ja té noms i cognoms. El líder socialista també ha volgut posar èmfasi en la necessitat de treballar pel diàleg des del govern espanyol com des de Catalunya. Tambéque considera "imprescindibles", però que no aglutinen "la majoria dels ciutadans" del país.Durant l'entrevista, Illa ha abordat aquesta temàtica i altres sobre l'actualitat política catalana, com l'article d'Oriol Junqueras, els indults i la situació de la pandèmia. Aquestes són1. "Saludo positivament l'article d'per avançar en el retrobament de tots els catalans".2. "ES'ha de dialogar molt, tant a la taula de diàleg amb el govern espanyol i una taula de diàleg a Catalunya. S'han de fer gestos, l'indult n'és un. Una amnistia no s'endinsa en el marc de convivència que tenim a l'estat de dret".3. "És necessari per tornar a construir la convivència. Puc entendre que molts dels ciutadans espanyols tinguin reticències. Necessitem fer passos per obrir un diàleg".4. "Probablement el discurs l'hauria d'haver fet el president del govern", sobre les paraules deel 3 d'octubre.5. "No m'agrada utilitzarEntenc molt la situació per la qual passen aquestes persones i intento no donar lliçons ni jutjar a nivell personal".6. "He assumit el paper que em correspon com a cap de l'oposició. Jutjarem el govern Aragonès pels fets,".7. "Veig adiferents maneres de pensar. Des de l'àmbit independentista estan massa pendents de què dirà la".8. "Fer un altre govern que deixi de banda les vies impossibles com culminar la independència? I tant que sí.Jo no em nego a dialogar amb ERC".9. ". Els mitjans públics catalans són imprescindibles. Cada vegada més, la gent que veu la televisió catalana són d'una ideologia política concreta i nosaltres volem canviar això".10. "L'acció del govern espanyol no ha estat centralitzadora. Vull que Catalunya torni a ser un motor econòmic.".

