Mor un jove de 28 anys en un xoc frontal entre una moto i un cotxe a Palma de Cervelló

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, un indicatiu de la Policial Local de la Palma de Cervelló, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un jove de 28 anys, ha mort aquest dimarts en un xoc frontal entre una moto i un cotxe al quilòmetre 1 de la carretera BV-2421, en terme municipal de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets han tingut lloc poc després de les tres de la tarda i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident. La víctima és el pilot de la motocicleta.En el moment del xoc ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'hospital de Bellvitge, on ha mort posteriorment. Amb aquesta víctima, són 49 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

