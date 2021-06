Sant tornem-hi

que et pensaves...

Per virtual mix el 9 de juny de 2021 a les 11:09 0 0

Que la política independentista, es la salvació.. doncs ja veus que no de cap de les maneres, l´enfrentament Junqueras-Puigdemont, es a l´ordre del dia, un a la presò i l´altre exiliat, ja veus com pot anar la independencia, de cap per avall...les apostes de la gent d´apeu ja diu que no es menjaran els turrons...aquest govern...