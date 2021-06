Cinquè incendi a Collserola en un mes i mig

Els Bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen aquest dimarts a la tarda per extingir unque s'ha declarat a tres quarts de set a la carretera Alta de Roquetes i que afecta la zona de Collserola més proper al barri de Canyelles. És el cinquè incendi declarat a la muntanya en l'últim mes i mig. L'incendi que crema des de dos quarts de set de la tarda a la falda de Collserola, a Barcelona, afecta una superfície d'entre 5 i 10 hectàrees, segons han indicat els Agents Rurals.Els Bombers de Barcelona han destinat dotze dotacions a l'operatiu i han demanat reforços d'efectius als Bombers de la Generalitat, que hi han enviat hidroavions. Les tasques d'extinció han obligat a tallar el trànsit a la ronda de la Guineueta Vella.. Els cossos d'emergència han intensificat les dotacions aèries per intentar apagar el foc.. El 26 de maig es va declarar un foc en aquest mateix punt que va acabar afectant dues hectàrees de terreny. Aquella mateixa setmana, va haver-hi un altre incendi que només va cremar 300 metres quadrats de vegetació.Alprincipis de maig la zona de Collserola va patir un altre incendi proper a Canyelles que, en aquell cas, va cremar 3.000 metres quadrats de terreny.El foc d'aquest dimarts arriba després que aquest dilluns l'Ajuntament presentés laals barris de muntanya. Entre altres mesures, s'incrementa la presència d'equips de bombers als districtes més propers a Collserola, així com el patrullatge d'unitats de la Guàrdia Urbana.

