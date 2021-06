CCOO i UGT donen suport als indults dels presos polítics

s'han posicionat a favor de l'idels presos polítics. En un comunicat conjunt amb el títol Un indult necessari per a un nou temps polítics, les dues organitzacions constaten que l'empresonament dels líders polítics i socials catalans es "un seriós impediment" per propiciar un "escenari de" que serveixi per "reconduir les coses al camí deliberatiu i transaccional propi de la política".Els dos sindicats majoritaris reclamen ", la negociació, la voluntat d'acord" i per això és "imprescindible" l'alliberament dels presos, "que ja han passat un llarg període de temps a la presó". "Un procés d'indult és necessari, tot i que no suficient, per superar episodis passats", diu el comunicat.Les centrals sindicals recorden que l'Estat "ha de reconduir algunes de les crisis polítiques profundes que ha patit l'última dècada" i especialment "els fets que han tingut lloc ades de la".CCOO i UGT apunten que emeten aquest criteri "conscients que les decisions polítiques que s'adoptin condicionen el context econòmic i social" on aspiren que "evolucionin". "Espanya s'enfronta a reptes i oportunitats estratègiques en els pròxims anys", alerten.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor