La investigación contra el cáncer es urgente, y esta camiseta también. Es #LaCamisetaDePau pero ahora es de todos.



Habla de la amistad, de los golpes, pero también habla de la vida.



Cómprala en @correos y colabora con la investigación de CRIS contra el cáncer.#VivirEsUrgente — Cris Cáncer (@criscancer) June 8, 2021

VIVIR ES URGENTE era uno de los lemas de vida de Pau. Incluso lo convirtió en camiseta. Una camiseta que ahora es de todos.



Consigue #LaCamisetaDePau en https://t.co/f3lbUJxqb4 y colabora con @criscancer en la investigación. Porque vivir es urgente. pic.twitter.com/5wIHoNuBYJ — Jordi Évole (@jordievole) June 8, 2021

El 9 de juny de 2020 es va apagar la veu deEl català va morir víctima d'un càncer de colon, una malaltia amb la qual va conviure durant cinc anys. En tot aquest temps, sobretot durant els seus últims mesos de vida i en plena pandèmia, el cantant deva ser un exemple de lluita, de supervivència i de filosofia de vida. Demà es complirà un any de la seva pèrdua i avui, dimarts, s'ha estrenat una iniciativa que durà un últim missatge de Donés cap a tothom: Viure és urgent.i en el suport econòmic a la investigació oncològica, que va iniciar el passat 2018. Amb la compra d'aquesta samarreta es col·labora amb la fundació CRIS contra el càncer, que destinarà tots els fons aDesenes de personalitats del món de la música, de l'espectacle o de l'esport s'han sumat a la iniciativa i han comprat la samarreta, a més d'instar la gent a què també ho faci... La samarreta sorgeix d'un concert del 2017 on Pau Donés va escriure a mà aquesta frase, per convertir-la més tard en el seu mantra de vida. El seu germà, Marc Donés, i el permís de la família, han volgut recuperar-la per mantenir el llegat del cantant i utilitzar-lo en la lluita contra la malaltia.

