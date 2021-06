Junts confia que Aragonès no acceptarà «tuteles» de Junqueras

afirma estar "convençut" que el president de la Generalitat,, "amb lleialtat institucional", no acceptaràque posin en perill l'acord de Govern que va permetre la investidura. Així ho ha afirmat el president del grup parlamentari de Junts,, acompanyat de la portaveu,, i del portaveu adjunt,, en una roda de premsa al Parlament, i després de l'article d'on avala els indults i es mostra crítica amb la unilateralitat.Batet ha advertit que l'amb els republicans no exclou "cap via" per culminar la independència de Catalunya i s'ha mostrat "sorprès per la falta de coherència en certes declaracions que posen en dubte l'estratègia independentista". Sobre el, el diputat dels juntaires ha afirmat que ha de ser per trobar una, i no una "retòrica i "estètica com la de "l'anterior legislatura".El president del grup a la cambra catalana ha recordat que la formació té un "doble objectiu" en aquests pròxims quatre anys: el dei el de "seguir treballant" per sortir d'aquesta crisi econòmica i social a la qual ja es comença a veure la "llum al final del túnel". Sobre l'organisme més enllà del Govern per teixir l'estratègia independentista, Batet ha explicat que s'estan produint "converses" però que encara no hi ha res definit perquè "tot just acaba de començar la legislatura".Molt més explícit ha estat el secretari general del partit,, que ha afirmat en un article a l'Ara que "no és bo per a la institució de la Generalitat que un exvicepresident vulgui tutelar l'actual president". En la carta, titulada, Sànchez recorda que "l'aposta per la negociació i l'acord no té per què comportar la renúncia a altres vies democràtiques i pacífiques".

