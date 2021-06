Aprovaries l'examen de castellà de la selectivitat?

Les proves d'accés a la universitat (PAU) han arrancat aquest dimarts al matí amb un examen de castellà que la majoria d'estudiants han qualificat "d'assequible". En les dues opcions que oferia la prova apareixien preguntes relacionades amb un fragment de, de Ramon Valle-Inclán.Els altres dos textos -només calia elegir-ne un- eren, un article de Carme Riera a La Vanguardia, i, de Carme Laforet. En l'apartat de redacció, una de les opcions era sobre si hi ha prouactual o sobre els avantatges i els inconvenients de col·leccionar objectes.Acompanyat d'aquests textos, hi ha una part compartida entre tots els estudiants en la qual es fan preguntes relacionades amb lai el. Els alumnes catalans han restat pes a l'examen i l'esperaven més complicat, però realment aprovaries l'examen de selectivitat ded'aquest any?

