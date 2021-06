Plaja manté l'equilibri damunt la corda en el seu debut a Palau

Compareixences sola, amb consellers o amb tècnics

"La meva feina no serà donar titulars de resposta a declaracions polítiques". Aquesta ha estat la primera idea que ha volgut deixar clara la flamant portaveu del Govern,, just començar la seva roda de premsa de debut dels dimarts. El Govern vol canviar la manera de comunicar l'acció governamental. Centrar-se en els aspectes tècnics, en els acords adoptats, més que no pas en la picabaralla política, el periodisme de declaració o la darrera polèmica de Twitter.Puntual i amb la lliçó ben apresa ha comparegut Plaja, de reconeguda experiència com aen moments tan crítics com els, per comunicar els acords assolits en nom del Govern. En aquesta nova etapa, la portaveu haurà de fer equilibris per mantenir elde les rodes de premsa i respondre, també, les preguntes dels periodistes.Casualitat o no, la roda de premsa ha arribat enmig de. Res nou en els últims temps. I els periodistes -polítics- no han deixat passar l'oportunitat de preguntar sobre aquests aspectes, més que no pas en les últimes iniciatives impulsades pel Govern. La gran majoria de les qüestions a la sala de premsa s'han centrat en l es paraules d'Oriol Junqueras sobre els indults i la via unilateral , els suports parlamentaris dei laa l'executiu, el diàleg amb el govern espanyol i les ingerències dels tribunals a la selectivitat. En segon pla ha quedat la creació d'unao els centenars de projectes d'que suposarien una inversió potencial de 13.900 milions d'euros a Catalunya."Soc conscient que aquestes primeres setmanes de la nova dinàmica seran d'encaix i aprenentatge per tots, però segur que trobem la manera perquè aquestes comunicacions siguin tan útils com sigui possible", ha arrencat la portaveu. Les primeres preguntes que ha hagut de respondre han estat bàsicament polítiques, i ja han marcat la dinàmica de la roda de premsa: indults,i l'article de Junqueras. Plaja ha recorregut a l'argumentari habitual -""- i ha llançat pilotes fora. El Govern renuncia a la via unilateral després dels dubtes públics expressats per Junqueras? "Em remeto a la posició del Govern: amnistia i autodeterminació per aconseguir lade Catalunya".Tot apunta, i així ho ha certificat Plaja en la primera roda de premsa, que el posicionament polític tradicional dels dimarts sobre qüestions d'actualitat es veurà ara minimitzat en favor delsque surten cada setmana del consell executiu. Una altra cosa és que els periodistes no vulguin aprofundir més en els aspectes polítics i d'actualitat, i no tant en els acords de Govern. Plaja haurà de fer unsentre el perfil tècnic i de contingut sectorial i també les respostes a les qüestions polítiques que es plantegin a la sala de premsa de Palau. I el Govern no va precisament sobrat de full de ruta.Més enllà del contingut,. Serà habitual veure la portaveu comparèixer sola davant dels mitjans per retre comptes de l'acció de Govern, però també podrà sortir acompanyada d'alguno, fins i tot, d'algunper poder aprofundir en alguns dels elements que el Govern vulgui situar a l'agenda. Tot plegat,, una pretensió "innegociable" que va tenirdurant les negociacions per formar Govern. El diagnòstic compartit entre els socis de Govern és que aquest àmbit va ser un dels esculls en la passada legislatura, i per això es volen fer ara les coses diferents.La comunicació, per tant, serà un eix clau en aquesta nova etapa. Un dels set espais de coordinació que defineix l'acord entre ERC i Junts contempla, de fet, la coordinació de la comunicació, amb representants dels dos partits i sota la supervisió del director general de Comunicació,. Les decisions en aquest espai es prendran per consens i, si no es pot, es farà per majoria. I la majoria la té ERC, a diferència de la resta d'espais on la representació és paritària entre els dos socis de Govern. La nova manera de comunicar del Govern d'Aragonès ha començat a caminar.

