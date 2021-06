​Vox i Ciutadans, sense presència a la mesa de cap comissió del Parlament

Els grups parlamentaris han acordat el repartiment de càrrecs a les diferentsque s'han de constituir ali han descartat la presència deen cap de les meses. El, en canvi, ha aconseguit presidir una comissió tot i pertànyer al grup mixt: la de Peticions.Elpresidirà sis comissions -Afers Institucionals (CAI), Educació, Drets Socials, la de la Sindicatura de Comptes, la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Infància-,també en tindrà sis -Economia i Hisenda; Interior; Justícia; Agricultura, Ramaderia i Pesca; la del Síndic de Greuges, i Joventut- ien presidirà set -Salut, Polítiques Digitals i Territori, Acció Exterior i Transparència, Recerca i Universitats, la del Reglament, la de l'Estatut dels diputats i la de Matèries Secretes-.Elsi la, en canvi, han aconseguit presidir-ne dues per cada grup: la Comissió de Feminismes i Igualtat i la d'Empresa i Treball seran per En Comú Podem i les d'Acció Climàtica i Cultura seran per als anticapitalistes.L'acord pel qual s'han repartit les presidències de les comissions també deixa Vox i Ciutadans sense cap altre càrrec a les meses, formades per un vicepresident i un secretari. D'aquesta manera, el PSC ocuparà set; ERC i Junts, sis cadascú, i la CUP, dues. Pel que fa a les, els socialistes n'aconsegueixen vuit i ERC i Junts, set per grup.

