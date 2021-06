Presó permanent revisable per a l'assassí de la nena de Vilanova

L'Audiència de Barcelona ha condemnat aara fa quatre anys. El president del judici, que es va celebrar amb jurat popular, li imposa aquesta pena per un, mentre dictaAl mateix temps, el condemnat haurà d'. El magistrat es fa seus els arguments del jurat popular i considera provat que l'home va agafar la nena quan baixava per l'escala on vivien els seus avis, la va introduir al seu pis, la va voler agredir sexualment i la va matar. El jutge diu que vaL’acusat va declarar durant prop d’una hora i mitja, durant la qual va assegurar que no recordava haver matat la nena, alhora que va admetre que la tarda del crim. Segons va explicar la seva defensa, l’home es mostrava penedit pels fets de què se l’acusava, mentre l’acusació particular exercida per la família de la víctima va assegurar que les explicacions de l’arrestat són "fàcilment desmuntables".

