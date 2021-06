Només 67 de més de 5.000 alumnes han triat la versió en castellà de la selectivitat a la UAB

Javier Lafuente,, ha explicat que només 67 dels més de 5.000 alumnes que s'hi han examinat han optat per fer les proves de selectivitat en castellà. "Hem preguntat a tothom per complir amb el que se'ns demanava, i tothom ha pogut triar l'idioma per fer els exàmens", afegeix.El plantejament s'ha adoptat després quea facilitar els enunciats dels exàmens en català, castellà i aranès. Segons Lafuente, l'anunci va fer que els procediments administratius es prolonguessin fins ben entrada la nit de dilluns, amb els presidents dels tribunals del centre universitari reunits telemàticament per adaptar els nous criteris a poques hores de l'inici de les proves.Lafuente ha detallat que les proves de la selectivitat d'enguany han arrencat sense, i amb l'adopció de les mesures que va decretar dilluns mateix el TSJC, a poc menys de 24 hores per l'inici dels exàmens. L'anunci va fer que els presidents dels tribunals examinadors de la UAB i la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats treballessin intensament per ajustar el procediment."Vaig rebre una trucada de la Direcció General d'Universitats per, i ahir eren les 22.30 h i els presidents de tribunals i el coordinador nostre estaven reunits de manera telemàtica", assenyala Lafuente. Afegeix que tot i el canvi, aquest dimarts tot estava preparat.

