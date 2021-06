«Assegurem molta emoció»: la Família del Súper3 s'acomiada definitivament

Ha arribat el moment de tancar la Família del Super3. Serà el 19 de juny en un programa especial que s’emetrà per TV3 i el Super3. No garantim que el final sigui el que espereu, o potser sí, però sí que assegurem molta emoció. #FinalFamíliaS3



👉https://t.co/AOnPVx6abS pic.twitter.com/Rqstwcmxwz — Super3 (@super3cat) June 7, 2021

Ho va avançar NacióDigital i ja és definitiu: ladiu adeu aquest mes de juny. Ho farà amb unque s'emetrà perel. Així ho ha anunciat el canal a través del seu compte de Twitter, on ha assegurat "".En Pau, l'Àlex, en Roc, la Lila, en Fluski, la Nenúfar, la Matoll, en 6Q, la Pati Pla, el Biri Biri, en Rick, el senyor Pla... elsde La família del Super 3 s'acomiaden després deprotagonitzant el canal infantil de Catalunya i coincidint amb la celebració delAixí doncs, en l'inici de la nova temporada televisiva al setembre, el Canal Súper3 donarà pas a una. El grup de personatges creat el 2006 en la revolució total del canal serà substituït per una altraque ocuparan el lloc de l’actual família i formaran un nou elenc del qual encara no han transcendit els detalls.L'últim trimestre d'aquest 2021 també presentarandels seus espais: una altra temporada de l’Manduka i s'estrenaran, Efect Wow i Top or Fail. Una altra novetat és Les endevinalles del Mic. El canal estrenarà també tres. D'altra banda, les estrenes més imminents del canal infantil són les de lesItch, D’aventura castigats i la documental Siyaya: veniu a explorar, que s’afegeixen a la tercera temporada de Dracs, ja en emissió.

