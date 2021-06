Endesa finançarà la digitalització de 400 comerços de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, Endesa i la Fundació Barcelona Comerç han presentat aquest dimarts el, que té per objectiu implantar plans deen 400 comerços de la ciutat. La companya finançarà el projecte amb mig milió d'euros i es contractaran 20 treballadors per fer acompanyament de la implantació dels plans.El programa va dirigit a comerços amb poca presència a internet i que, per exemple, no tinguin habilitada la. En un primera fase, s’ha treballat en l’anàlisi i la diagnosi de la salut digital del comerç. La segona fase serà la implementació del pla de digitalització.Els 20 treballadors contractats rebran el nom d'i faran de mentors dels comerciants amb l'objectiu que els responsables dels establiments puguin continuar aplicant el pla una vegada acabi la fase d'implementació.Per araja formen part del programa. S'han previst 3.638 hores d’assessorament relacionades amb les diferents accions recollides al pla de digitalització a la carta creat per a cada comerç.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor