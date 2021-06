Caiguda massiva de xarxes socials, webs i plataformes a tot el món

Un error global que afecta tot el món ha deixat fora de servei múltiples pàgines web de mitjans de comunicació com el New York Times, El Mundo, The Guardian o TV3. La caiguda també inclou algunes de les xarxes socials més populars, com és el cas de Twitter o Twitch.El problema informàtic surt del proveïdor d'Internet Fastly i també ha afectat plataformes com Amazon, eBay, Spotify i PayPal. Fastly assegura que ja ho està intentant arreglar. Aquest proveïdor nord-americà proporciona serveis de computació en el núvol.Els usuaris han reportat cap al migdia l'aparició del missatge "Error 503 Service Unavailable" quan intentaven carregar les pàgines. En altres webs ha aparegut el missatge "connection failure" i en d'altres simplement s'experimentaven errors en aspectes concrets, com ara la càrrega de fotos.

