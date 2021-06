La CUP recorda que l'autodeterminació només es pot fer per la «via unilateral»

Larecorda a Oriol Junqueras que l'exercici de l'autodeterminació només es pot aconseguir per la via de la, diputada dels anticapitalistes, ha exposat en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts que la formació "només" estarà en els espais que "protegeixin els drets socials i nacionals" de la ciutadania i ha advertit que no pujaran a "un tren que no va enlloc", en referència alamb el govern espanyol defensat perEstrada ha recordat que l'únic camí és el del, que és "antidemocràtic i autoritari". La diputada ha lamentat que la via del diàleg en el context actual "malauradament" no va enlloc, a diferència d'altres pobles que "han pogut parlar amb els estats per trobar solucions, com Escòcia". A més, ha recordat al Govern que el PSOE forma part de la "columna vertebral del règim del 78" i que no té gens d'interès a resoldre el conflicte si nega. Precisament sobre aquests dos aspectes, els anticapitalistes recorden que són "consensos avalats" per gran part de la ciutadania, com "han demostrat les urnes".La diputada de la CUP ha llançat missatges per tres receptors diferents. A l'Estat li ha reiterat que no acceptaran "tancar per dalt el que va costar obrir per baix", que la veu es dona al "poble" a través d'un referèndum i que la fi de la"només passa" per l'amnistia dels més de 3.000 represaliats pel procés. Al Govern li ha recordat una "obvietat" com que "elno té capacitat per donar resposta a les necessitats" del país i li ha demanat "ser capaç de fer un nou referèndum":, ha advertit.L'últim dels missatges ha anat dirigit a, a qui ha demanat "tornar-se a preparar" per si els partits polítics no poden establir una estratègia consensuada sobre com culminar la independència. "Cal que l'independentisme es faci seva l'agenda social del país i agafi el protagonisme la mobilització i l'organització ciutadana", ha explicat.Sobre l'acte d'Aragonès-Sánchez d'aquest dilluns, Estrada creu que era "prescindible" perquè és un acte "impulsat per l'Ibex 35" i "dista" de les declaracions d'Aragonès en el ple d'investidura, quan parlava d'un "govern republicà i d'esquerres". Els anticapitalistes han recordat que el suport al"no està garantit" i que dependrà de "l'avaluació continua" de l'acció de l'executiu. La CUP demana començar a implementar l'acord materialitzant la capacitat de "desbordar les ingerències de l'Estat", per exemple, en el "dret a l'habitatge".Les declaracions d'Estrada van en la línia del que s'extreu de l'article que els anticapitalistes han publicat aquest dimarts a l'Ara, en què responen l'article de Junqueras. En la missiva, la CUP no comparteix el discurs del president d'ERC, sosté que no es pot renunciar a la unilateralitat i avisa que el govern espanyol "vol tancar un cicle de lluita amb els indults".

