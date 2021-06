L'ha anunciat que començarà a oferir una partir del. El servei, que portarà per nom, estarà disponible per a una massa màxima autoritzada inferior a les dues tones.L'usuariserà quidel vehicle i la persona que l'espera el recollirà a la destinació final. Mentrestant, l'usuari que ha sol·licitat el servei podràdel cotxe amb el paquet fins a la seva entrega.El servei vai en altres ciutats de Llatinoamèrica l', en ple confinament, per. Un any després, l'empresa l'ha desplegat a altres ciutats de l'estat i en el cas de la capital espanyola creix un 30% cada mes des del març, segons assegura la companyia.L'empresa s'ha marcat com aposar el focus enperquè tinguin més opcions en la. Cabify Envíos també farà entregues d, algunes en menys de dues hores, segons explica en un comunicat.

