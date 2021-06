Resposta viral d'un restaurant a un «influencer» que volia menjar-hi de franc

Pues ya está contestada. Seguiremos informando pic.twitter.com/Upj54RUmDW — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

El, al carrer de Les Coques de Tarragona, ha fet pública laque volia menjar-hi gratuïtament. Ho va oferir a través d'un missatge directe d'Instagram. En un context de crisi en què la restauració ha estat un dels sectors més perjudicats pels successius tancaments i restriccions horàries, l'establiment va rebre recentment una proposta per fer-losEn la resposta, que s'ha viralitzat, el restaurant assegura que fa 14 anys que no han dut a terme cap mena de campanya publicitària i que, tot i haver-hi passat, que van poder tastar en el seu moment els plats que volien i opinar lliurement,"No vull ser descortès amb vostè, però en els temps que corren, després de la pandèmia mundial i de tenir el restaurant tancat i amb restriccions,i oportunisme per la seva part", diu."Què passaria si vingués i el menjar fos brossa?", li acaba preguntant., lloant aquest tipus de resposta a influencers que cada cop intenten treure més benefici del contingut que pengen a les xarxes.

