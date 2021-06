Nova jornada sense morts per Covid a Catalunya

CONTAGIS 689.987 (+567) INGRESSATS 586 (-24) UCI 212 (+9) DEFUNCIONS 22.208 (=) Rt 0,94 (-0,03) REBROT EPG 93 (-5) VACUNACIÓ DOSI 1 3.052.212 (+25.263) DOSI 2 1.680.401 (+9.807) Actualització: 08/06/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 3.026.949 ( +12.967 ) 45,5% (+0,2) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 1.778.686 (+13.225) 26,7% (+0,2) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 442.864 (+133.795) Actualització: 07/06/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.058.874 (+150) REBUIG A LA VACUNA 65.658 (+225) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 3.265.755 Dosis Moderna/Lonza: 420.439 Dosis Oxford/AstraZeneca: 961.014 Dosis Janssen: 50.335 Actualització: 07/06/2021

El Departament de Salut ha declarat aquest dimartsconfirmats per PCR o test d'antígens però, segons l'última actualització. Tampoc consten defuncions ni el 27 de maig ni el 30, amb dades ja prou consolidades. En total han mort 22.208 persones.El global de casos confirmats per prova en tota la pandèmia puja a. Hi ha 586 ingressats en planta, 24 menys, i 212 a l'UCI, el que suposa un increment de nou persones en 24 hores.Pel que fa als indicadors,de 0,98 a 0,94, i elcinc punts, fins a 93. La incidència acumulada a 14 dies també està per sota de 100 i es redueix de 99,98 a 99,17. El 3,31% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

