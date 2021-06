Budó deixa el Parlament per incorporar-se a Salut

L'exportaveu i exconsellera de la Presidència. Tal com ha avançat l'Ara, Budó pilotarà la, fins ara en mans de(nomenada per ERC). Així, Budó renuncia a l'acta de diputada per Junts i entrarà a formar part del departament deLlicenciada en Farmàcia, Budó ha estatcom a portaveu de l'executiu de. L'exconsellera havia estat a les travesses per liderar alguna conselleria del nou Govern de. Havia sonat per Drets Socials, en mans de Junts. Finalment encapçalarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.Dues altres dones també han passat del departament de Presidència a la, propera a Budó, és ara la cap de gabinet del conseller Argimon. I la fins ara secretària general de Presidència,, és la nova número dos del departament de Salut. Budó també coincidirà amb, cap de relacions institucionals, i, cap de l'Oficina d'Anàlisi i Estratègia., que havia estat assessora a Presidència, passa a ser cap de la secretaria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor