Confirmen la utilitat d'un fàrmac per a pacients amb càncer diferenciat de tiroide

Unha confirmat la utilitat d'unque s'havien quedat. Es tracta del, un fàrmac inhibidor multiquinasa (un tipus de teràpia dirigida).El, responsable de la unitat de tumors neuroendocrins de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha coliderat l'estudi ambEls resultats s'han presentat en el marc del congrés anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO), que té lloc de manera virtual entre el 4 i el 8 de juny.El, amb bon pronòstic i supervivències superiors al 85%, i l'extirpació del tumor amb cirurgia és el tractament principal per a la majoria d'aquests càncers. Tot i això, en alguns pacients que presenteno en llocs distants cal fer servir. Alguns d'aquests pacients, amb tot, acaben per no respondre a aquest tractament i elL'estudi de fase III COSMIC-311 ha servit per demostrar l'activitat del fàrmac inhibidor multiquinasa (tipus de teràpia dirigida) cabozantinib en pacients de càncer diferenciat de tiroide refractari al iode radioactiu i que han progressat després d'una teràpia prèvia antiangiogènica.El doctor Capdevila destaca que els resultats són "molt rellevants", perquè els pacients en els quals s'ha demostrat l'eficàcia del cabozantinib "actualment no disposen de cap opció de tractament que hagi demostrat un impacte en el control de la malaltia"."Gràcies a aquest estudi, ara hi ha una nova eina al nostre arsenal terapèutic que ajuda a augmentar la supervivència de manera significativa i obre una nova opció de tractament en pacients per als quals ja no hi havia altres possibilitats", afegeix. Cabozantinib és el primer fàrmac que ha demostrat eficàcia en una situació de progressió a altres inhibidors multiquinasa."Avui tenim dos fàrmacs inhibidors multiquinasa aprovats en càncer diferenciat de tiroide disseminat refractari al radioiode, que són sorafenib i lenvatinib. El problema és que quan aquests fàrmacs fracassen, no tenim més opcions de tractament que hagin demostrat eficàcia", indica el responsable de la unitat de tumors neuroendocrins de Vall d'Hebron.Cabozantinib és un inhibidor que ja havia demostrat activitat clínica en pacients amb càncer de tiroide en estudis previs de fase 1 i 2, i que ara es confirma amb aquest últim estudi internacional de fase 3.

