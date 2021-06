Adeu definitiu de l'Skating Club de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

. L'arribada de la pandèmia de lava provocar elde la populari, un any després, s'anuncia que ja no tornarà a obrir. L'establiment, situat al carrer Roger de Flor, a l'barceloní, ha ofert el servei durant 47 anys, però no ha pogut fer front al, tal com ha avançat aquest dilluns l'Els 34 treballadors de l'empresa han estat en, però la mesura no ha estat suficient per poder mantenir el negoci, i l'Skating Club va entrar en concurs de creditors el passat febrer. El local, amb més de 1.000 metres quadrats de superfície, ja està buit i es convertirà en unde la multinacional francesa Carrefour.L'Skating Clubque van decidir portar el gel a Barcelona el desembre del. Tenia capacitat per a mig miler de patinadors i ha estat un lloc de disbauxa i trobada de moltes generacions de barcelonins i catalans. Elde la pista suposa que la capital catalana es queda amb, laLa notícia ha despertat lesa la xarxa, que han respost al tancament amb l'etiquetai han iniciat unaperquè les administracions hi destinin recursos.

