El Govern sosté que s'ha entrat en una etapa de «negociació» amb l'Estat

Junqueras sacseja el tauler

Relació complicada amb els indults

La flamant portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha ofert avui la primera roda de premsa posterior al consell executiu en plena polèmica per les paraules d'Oriol Junqueras a favor de l'indult i posant en dubte la via unilateral. Després de la trobada d'ahir a Foment del Treball, on van coincidir per primera vegada Pere Aragonès i Pedro Sánchez, la portaveu ha afirmat que s'ha entrat en una "fase de negociació" per cercar una resolució del conflicte que passa pel "diàleg permanent". La trobada d'ahir va ser "protocolària", però abans d'acabar el mes de juny s'hauria de produir una primera reunió oficial. Ara bé, Plaja ha advertit que en cap cas es tracta d'una fase de "normalització" i ha denunciat la repressió de l'Estat.Pel que fa a l'indult, Plaja ha assegurat que la proposta del Govern passa per l'amnistia i l'autodeterminació, però no s'oposarà a cap proposta que suposi "alleugerir el patiment" provocat per la repressió. Sobre les paraules de Junqueras, la portaveu ha evitat respondre i s'ha remès als partits. Sí que ha afirmat que l'article d'ahir "no canvia res" pel que fa al suport parlamentari de Junts i la CUP al Govern. En les últimes hores, tant el partit de Carles Puigdemont com els anticapitalsites han criticat que ERC qüestioni la via unilateral i han fet crides a no renunciar a cap estratègia per aconseguir la independència.Un primer moment per llimar diferències serà amb la ronda de contactes que ja ha activat Aragonès i que servirà per parlar amb els representants dels grups parlamentaris. Primer es reunirà amb Junts, dilluns vinent, i després amb la CUP, dimarts. Després s'agendaran reunions amb la resta de grups, amb l'excepció de Vox. Junqueras va sacsejar ahir el tauler polític amb un article que avalava l'indult i qüestionava la via unilateral. Les paraules del president d'ERC - allunyades de la contundent oposició que feia al perdó fa un any i mig - van definir les coordenades on es va moure l'acte que, paral·lelament, se celebrava a Foment del Treball i que suposava la primera trobada entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez, i que va certificar la voluntat d'obrir una etapa de diàleg. Les posicions són allunyades. L'independentisme defensa, majoritàriament, una amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació, mentre que el govern espanyol no està disposat a fer concessions en aquest sentit. A l'espera de la reactivació de la taula de diàleg, que Junqueras defineix com un "èxit en si mateixa", sembla difícil que les dues parts trobin un denominador comú.Les paraules del líder d'ERC, coordinades amb el discurs de Sánchez ahir a Foment, van sonar bé a la Moncloa i aplanen el camí als indults, que podrien arribar abans de l'estiu. El govern espanyol fa dies que hi treballa i busca la manera d'esquivar una possible anul·lació per part de la sala tercera del Tribunal Suprem, que veurà els previsibles recursos que PP i Vox intentaran interposar a la decisió que adopti l'executiu. La idea d'uns indults "reversibles" s'ha posat sobre la taula , tot i que els experts dubten que siguin viables. Des de Madrid es van qualificar les paraules de Junqueras de "molt importants", perquè donen aire a Sánchez per justificar, a dins i a fora, la necessitat de concedir el perdó als líders de l'1-O.L'independentisme ha evidenciat una relació complicada amb l'indult. Si bé la majoria coincideix que pot facilitar que els presos surtin de la presó i això és positiu, també s'alerta que és una solució parcial al problema i que en cap cas suposa la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. No són poques les veus dins del moviment que alerten que amb el perdó pot semblar que la qüestió catalana és en vies de resoldre's. La realitat és que la mesura de gràcia que planteja el govern espanyol només afectarà els presos polítics -Sánchez vol uns indults parcials, que permetin senzillament l'excarceració dels líders de l'1-O-, però els exiliats continuaran sense poder tornar a Catalunya i tampoc s'aborda la solució per als més de 3.000 represaliats pel procés.

