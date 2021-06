Denuncien el CIE de Barcelona per violència i tracte degradant

Atención‼️



El CIE de BCN aplicó contención mecánica irregular a un interno en situación de crisis psicológica durante más de 3 horas en Octubre.



Es un caso grave de racismo institucional que supone trato cruel, inhumano y degradante.



[HILO ⬇️]pic.twitter.com/OaI2G7avht — IRIDIA (@centre_IRIDIA) June 8, 2021

Aïllat per coronavirus

L'hael tancament d'un jove de 27 anys alel 31 d'octubre del 2020. En un vídeo al qual ha tingut accés eldiario.es es pot veure com un grup de set agents li practiquen unaen una cel·la diminuta.Elde Barcelona, a càrrec del cas, va decidiren considerar que les ferides que presentava l'internat ereni, a més, ja estava. Irídia l'ha pogut localitzar, vuit mesos després, i demana al jutge que li prengui declaració mitjançant una comissió rogatòria al seu país.Segons l'entitat, els fets ocorreguts al CIE són constitutius d'un. Van emmanillar-lo i li van posar un casc, el van immobilitzar a terra durant més de tres hores. Irídia denuncia que, segons els protocols de presons, "les subjeccions mecàniques amb manilles no excediran la mitja hora".Aquests centres de privació de llibertat a migrants per la seva situació administrativa irregular són complexos en situacions habituals. Però laencara ha agreujat més la situació i ha tingut conseqüències en laEl migrant va interposar la denúncia el novembre passat i hi recull fins aper part dels agents policials, dues de les quals durant els 10 dies que va estar. "Vaig dir als agents que m'estaven tractant com un gos i això va provocar que entressin a l'habitació i, de nou, em colpegessin", explica.L'intern descriu també quei això va fer que acabés, fent-se talls als braços i cames. "Vaig rebre assistència mèdica per les lesions provocades per mi mateix, no vaig rebre la visita de cap psicòleg ni terapeuta que em pogués ajudar a afrontar la situació", denuncia el migrant.

