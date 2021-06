JxCat s'afegeix al pacte de govern d'ERC i la CUP a Cervera

Junts per Catalunya se suma a l'acord de govern a la Paeria de Cerveria amb ERC-AM i la CUP-Amunt. Els republicans i els anticapitalistes des de fa un any governen amb minoria a la capital de la Segarra. El pacte arriba un any després de prosperar la moció de censura per fer fora l'aleshores alcalde de JxCat, Ramon Augé, en trencar-se l'acord de govern que tenia amb la formació independent Solucions i Futur i el PSC.



Des de llavors, el republicà Joan Santacana és el paer en cap i ara els de Juts tornaran al govern municipal. En un comunicat asseguren que l'acord parteix de la voluntat d'aprovar els pressupostos 2021, que defineixen com una "eina essencial" per al desenvolupament del consistori. D'aquesta manera, es busca desbloquejar l'actual situació amb un govern ampli.

Els tres grups independentistes apunten al compromís de responsabilitat amb la ciutadania de Cervera per assegurar la governança per als pròxims dos anys, com un dels motius principals de la formació d'aquest nou tripartit a la Paeria. Ho atribueixen també com una necessitat bàsica per a la recuperació econòmica i social a causa de la pandèmia de la covid-19.

