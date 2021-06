Libertad és una coproducció hispano-belga, de Lastor Media, Avalon i el soci Bulleetproof Cupid, amb participació de TV3, Movistar + i Catalan Films. La pel·lícula està protagonitzada per María Morera i Nicolle García en els papers de Nora i Libertad. El repartiment compta amb secundaris de luxe com Nora Navas i Vicky Peña, Maria Rodríguez, David Selvas i Sergi Torrecilla, entre d'altres.El debut en la direcció de llargmetratges competirà a la nova edició de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, una selecció anual de primeres i segones obres de directors destinada a la descoberta de nous talents.Ja abans de rodar-se, Libertad va ser seleccionada dins del Mediterranean Sundance Lab, així com als mercats internacionals Mia Market de Roma i el Fòrum de Coproducció Europa-Amèrica Llatina associat al Festival de Sant Sebastià, on va guanyar el premi ARTE-Kino-. Està previst que el film s'estrena a les sales de cinema de l'estat espanyol el proper 19 de novembre.