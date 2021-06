Elena manté Trapero al capdavant dels Mossos

Elaprovarà aquest dimarts els nomenaments de quatre nous directors generals delque el consellerdefensa per mantenir l'equilibri entre la renovació i la continuïtat. Elena mantindràal capdavant dels Mossos i rescatarà, amb una llarga trajectòria la Departament, com a director general de Prevenció i Extinció d'Incendis.També ha situat, actual gerent del CatSalut, com a nova directora general de Protecció Civil. L'acadèmicaserà directora general d'Administració de Seguretat; i, vinculat a l'Institut Guttmann, serà el director general del Servei de Trànsit. En una trobada informativa amb periodistes Elena ha dit que vol fomentar el debat polític i fugir de la lluita partidista.Com amb Trapero, Elena no es planteja canviarcom a cap operatiu dels Bombers de la Generalitat. També seguirancom a director general de la Policia icom a director general d'Agents Rurals.Elena ha incorporat aper les relacions institucionals i acom a cap de gabinet. Per altra banda,serà assessora en matèria de seguretat i perspectiva de gènere.ja va ser nomenat fa uns dies coma secretari general del departament.En una trobada informativa amb periodistes Elena ha insistit en el compromís per crear una comissió parlamentària per estudiar l'ordre públic. Ha explicat que

